الأسهم الكويتية تنهي الأسبوع مرتفعة
0945 جمت - أنهى مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من صعود معظم الأسهم القيادية.
وارتفع المؤشر السعري للسوق 0.6 بالمئة إلى 5262.1 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.53 بالمئة ليغلق عند 857.7 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهم زين بمكاسب 1.3 بالمئة.
كما زادت أسهم أمريكانا والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وبنك بوبيان ومباني وبنك وربة 1.2 بالمئة والأهلي 1.4 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 2.2 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة وفيفا واحدا بالمئة.
ولم يتراجع أي من الأسهم القيادية المدرجة على مؤشر كويت 15.
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0925 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية صباح اليوم الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات في أعقاب صعود النفط. يتبع