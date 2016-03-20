الأسهم المصرية تنهي موجة صعود وتغلق على انخفاض
1253 جمت - أغلقت الأسهم المصرية على انخفاض اليوم الأحد لتفقد مكاسبها المبكرة وتنهي موجة صعود استمرت أربع جلسات متتالية بفعل قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي خفض قيمة العملة المحلية.
ونزل المؤشر الرئيسي 0.26 بالمئة إلى 7465.86 نقطة بينما فقد المؤشر الثانوي 0.38 بالمئة ليسجل 360.42 نقطة.
كانت البورصة المصرية صعدت 14 بالمئة الأسبوع الماضي وسط تفاؤل المستثمرين بأن يجذب قرار خفض الجنيه مزيدا من رؤوس الأموال الأجنبية ويساعد في حل أزمة نقص العملة الصعبة المزمنة.
ويوم الخميس الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس في زيادة فاقت التوقعات لتخفيف الضغوط التضخمية المتوقعة إثر خفض قيمة العملة.
وهبط سهم البنك التجاري الدولي القيادي 0.52 بالمئة. وانخفضت أسهم حديد عز 9.08 بالمئة والسويدي إلكتريك 5.83 بالمئة وطلعت مصطفى 4.5 بالمئة.
وتراجع سهم هيرميس 6.12 بالمئة بعد أن قفز عشرة بالمئة نهاية الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على بيع 40 بالمئة من بنك الاعتماد اللبناني مقابل 33 دولارا للسهم مع خطط لبيع الأسهم الباقية بحلول مايو أيار من العام القادم.
في المقابل ارتفع سهم جهينة 6.21 بالمئة وسوديك 2.64 بالمئة والقابضة المصرية الكويتية 2.08 بالمئة.
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