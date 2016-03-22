سهم دومتي يقفز 11% في أول تداول ببورصة مصر
0855 جمت - قفز سهم شركة دومتي الغذائية في أول جلسة تداول له في بورصة مصر اليوم الثلاثاء بنحو 10.5 بالمئة ليصل إلى 10.17 جنيه بعد أن تم تغطية الطرح العام 10.7 مرة والطرح الخاص 5.5 مرة.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.77 بالمئة ليصل إلى 7551.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.34 بالمئة ليصل إلى 361.9 نقطة.
وبلغت قيم التداول 309.158 مليون جنيه.
ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 82 بالمئة من المعاملات والأجانب على 11 بالمئة والأفراد على 72 بالمئة.
وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 5.6 بالمئة والتجاري الدولي 0.1 بالمئة والقلعة 1.4 بالمئة وسوديك 0.4 بالمئة.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "السوق يحاول الحفاظ على مستوى 7400 نقطة وأيضا أغلبية الأسهم القيادية. أتوقع نجاح السوق في التماسك ومواصلة الصعود."
وشارك في الارتفاع أسهم المصرية للاتصالات 0.4 بالمئة بينما نزلت أسهم هيرميس 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.8 بالمئة وبايونيرز ومدينة نصر للإسكان 0.3 بالمئة واستقرت أسهم بالم هيلز وجلوبال وبورتو.
----------------------- يتبع