سهم الوطنية العقارية يهبط 7.6% في الكويت بعد فسخ عقد المنطقة الحرة

1030 جمت - هبط سهم الشركة الوطنية العقارية في بورصة الكويت اليوم 7.55 في المئة ليصل إلى 98 فلسا بعد أن قضت محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية بتأييد قرار سابق لوزير التجارة بفسخ عقد المنطقة التجارية الحرة بين الشركة والحكومة.

وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويتز إن مشروع المنطقة التجارية الحرة كان يمثل "العمود الفقري" لعمل الشركة مشيرا إلى أن فسخ العقد يؤدي إلى هبوط مباشر لإيرادات الشركة.

وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.07 في المئة ليصل إلى 5251.8 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.62 في المئة إلى 835.2 نقطة.

وقال العنزي إن الاقتصاد الكويتي يعاني من حالة من الغموض التي تنعكس في ضعف المحفزات في البورصة وبالتالي ضعف الأداء.

وارتفعت أسهم طيران الجزيرة 1.15 في المئة والبنك التجاري الكويتي 1.04 في المئة وجي اف اتش 3.03 في المئة.

بينما هبطت أسهم زين 2.6 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.4 في المئة والمباني 1.15 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة.