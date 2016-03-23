مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مشتريات الأجانب والعرب المؤشر المصري الرئيسي لتحويل خسائره الصباحية إلى مكاسب بعد تغيير وزاري شمل بعض الحقائب الاقتصادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.88 بالمئة ليغلق إلى 7495.5 نقطة والمؤشر الثانوي 1.22 بالمئة ليغلق عند 365.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 913.535 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع فيما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 80 بالمئة من المعاملات والأجانب على 12.7 بالمئة والأفراد على 62 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.03 بالمئة وهيرميس 0.5 بالمئة وبالم هيلز 1.5 بالمئة وإعمار مصر 0.4 بالمئة ودومتي 4.2 بالمئة.

وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عمرو الجارحي وزيرا للمالية بدلا من هاني دميان وعين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار بدلا من أشرف سالمان كما عين محمد يحيى راشد وزيرا للسياحة بدلا من هشام زعزوع. وتقرر استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام يتولاها أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة الرقابة المالية.

وصعدت أسهم سوديك 0.3 بالمئة والقلعة 4.9 بالمئة وبورتو 8.8 بالمئة وجلوبال 1.6 بالمئة وبايونيرز وحديد عز 1.1 بالمئة.

وفي الرياض فقد المؤشر السعودي مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضا 0.32 بالمئة ليغلق عند 6460.98 نقطة تحت ضغط المبيعات على أسهم البتروكيماويات.