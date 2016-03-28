المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو 2015

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو حزيران الماضي بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.68 بالمئة إلى 2158.13 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 13.6 مليون دينار مقارنة مع 45.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي أسعد الديسي إن بعض الإقبال على أسهم استراتيجية مثل مصفاة البترول ساهم في تحسن المؤشر اليوم.

وأضاف "معظم قيمة التداول صفقات داخلية وليس تدفق سيولة."

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.23 دينار وسهم مصفاة التبرول 2.42 بالمئة إلى 4.65 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.75 بالمئة إلى 5.29 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.75 بالمئة إلى 2.64 دينار.