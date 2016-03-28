تباين أداء بورصات الشرق الأوسط ودبي تتماسك قرب مستوى دعم فني

من أندرو تورشيا

دبي 28 مارس آذار (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وتحرك معظمها في نطاقات محدودة وسط أحجام تداول متوسطة اليوم الاثنين بينما تماسكت سوق دبي مختبرة مستوى دعم فنيا وتلقت البورصة السعودية دعما من أسهم البتروكيماويات.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.4 في المئة عند 3266 نقطة مقتربا من مستواه المنخفض عند 3248 نقطة. ويواجه المؤشر مستوى دعم عند 3253 نقطة الذي سجله في منتصف مارس آذار.

وهبط سهم دبي باركس آند ريزورتس 6.9 في المئة في تداول كثيف. وانخفض السهم 5.1 في المئة أمس الأحد بعدما اقترحت الشركة زيادة رأسمالها 1.68 مليار درهم (458 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق لتمويل مشروع.

وزاد سهم أرابتك القابضة للبناء 1.3 في المئة بعدما قررت الشركة عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأربعاء لمناقشة أنشطتها.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 في المئة. وعينت اتصالات صالح عبد الله العبدولي الذي ترأس عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر رئيسا تنفيذيا جديدا لها وقالت الشركة دون إسهاب إن العبدولي سيشرف على إعادة هيكلة المجموعة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي واحدا في المئة.

وقفز سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 6.1 في المئة بعدما قالت الشركة إنها تتوقع تحقيق ربح رأسمالي قدره 28.85 مليون جنيه استرليني (41.1 مليون دولار) في الربع الأول من العام من بيع أصل عقاري في بريطانيا.