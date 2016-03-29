ارتفاعات قوية في بورصة مصر صباحا بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية

0930 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع بقوة في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.54 بالمئة ليصل إلى 7609.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.74 بالمئة ليصل إلى 371.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 464.068 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 90.1 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 62.15 بالمئة.

وقال مسؤولون مصريون إن رجلا يعتقد أنه يرتدي حزاما ناسفا خطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت في رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وأجبرها على الهبوط في قبرص.

غير أن السوق لم تتأثر بالحادث إذ كسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 5.2 بالمئة وبالم هيلز 3.2 بالمئة والتجاري الدولي 1.7 بالمئة وإعمار مصر 1.5 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة.