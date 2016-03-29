تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

وانخفض سعار خام القياس العالمي مزيج برنت 58 سنتا في العقود الآجلة إلى 39.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0846 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل نحو ستة في المئة في آخر ستة أيام للتداول في حين هبط الخام الأمريكي 47 سنتا إلى 38.92 دولار للبرميل.