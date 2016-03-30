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استقالة الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي

Wed Mar 30, 2016 6:23am GMT
 
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القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة وافق على استقالة الرئيس التنفيذي جسار دخيل الجسار الرئيس التنفيذي "حسب طلبه ولأسباب خاصة".

وأضاف بنك وربة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق الكويت أنه تم تكليف شاهين الغانم نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة "للقيام بمهام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي بالوكالة."

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم بنك وربة عند 180 فلسا بارتفاع 2.3 بالمئة.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 