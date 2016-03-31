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أسهم البتروكيماويات تقود المؤشر السعودي للانخفاض صباحا

Thu Mar 31, 2016 9:04am GMT
 
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0852 جمت - قادت أسهم قطاع البتروكيماويات المؤشر السعودي الرئيسي للنزول في التعاملات الصباحية اليوم الخميس ليتراجع 0.27 في المئة إلى 6798 نقطة.

وانخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.9 في المئة في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.1 في المئة.

وهبطت أسهم بتروكيم 1.2 في المئة وسابك واحدا في المئة وسافكو 5.4 في المئة وكيمانول 1.7 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم البنك الأهلي 1.3 في المئة وساب 0.5 في المئة وينساب 0.8 في المئة وصافولا 1.2 في المئة وجبل علي 1.4 في المئة.

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0810 جمت - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس تحت ضغط مبيعات الأفراد المحليين وسط شح السيولة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.51 بالمئة إلى 7446.02 نقطة والمؤشر الثانوي 0.04 بالمئة إل 366.7 نقطة.   يتبع
 