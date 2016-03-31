ارتفاع بورصتي السعودية ومصر في نهاية الاسبوع

1350 جمت - ارتفعت بورصتي مصر والسعودية في نهاية الأسبوع اليوم الخميس حيث عوض مؤشر البورصة السعودية خسائره التي مني بها في بداية الجلسة وأغلق مرتفعا 0.12 في المئة عند 6223.13 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.21 في المئة في حين هبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.53 في المئة.

وارتفعت أسهم البنك الأهلي اثنين في المئة وبتروكيم 2.5 في المئة والمراعي 1.8 في المئة وجبل عمر 2.7 في المئة.

واستقر سهم سابك في حين هبطت أسهم مصرف الراجحي 1.9 في المئة وسافكو 4.7 في المئة وكيمانول 3.4 في المئة وزين 1.7 في المئة.

وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.53 في المئة في حين صعد المؤشر الثانوي 0.13 في المئة.

وارتفعت أسهم القلعة 8.5 في المئة والسويدي اليكتريك 6.1 في المئة وسوديك 5.9 في المئة وسيدي كرير 5.45 في المئة.

كما زادت أسهم عامر جروب 2.4 في المئة والمنتجعات وجهينة 2.1 في المئة وبالم هيلز 1.4 في المئة.

في المقابل تراجعت أسهم جلوبال تليكوم 4.5 في المئة وبلتون 3.35 في المئة وحديد عز 1.8 في المئة وطلعت مصطفى وايديتا والمصرية للاتصالات 1.7 في المئة.