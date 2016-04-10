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المؤشر الأردني ينخفض وسط سيولة شحيحة

Sun Apr 10, 2016 12:34pm GMT
 
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1225 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم لأدنى مستوى لها منذ أسبوعين بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم ريادية وصلت أسعارها لمستويات مغرية وسط شح في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.79 بالمئة إلى 2133.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.3 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن البورصة شهدت اليوم عمليات جني أرباح ومضاربات.

وأضاف مصطفى "السيولة ضعيفة جدا وسط غياب صناديق الاستثمار."

وتراجع سهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 5.98 دينار وسهم مصفاة البترول 0.65 بالمئة إلى 4.56 دينار.

وارتفع سهم البنك الأهلي 0.76 بالمئة إلى 1.31 دينار سهم الكهرباء الأردنية 1.16 بالمئة إلى 2.6 دينار.

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0940 جمت - أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب لعدد من الأسهم القيادية.   يتبع
 