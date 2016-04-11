المؤشر السعودي يغلق على انخفاض
1220 جمت - تراجع المؤشر السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بنزول عدد من الأسهم القيادية مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل ظهور نتائج الربع الأول.
وانخفض المؤشر 0.54 بالمئة إلى 6311.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.6 مليار ريال.
وقاد النزول سهم موبايلي بخسائر خمسة بالمئة تلاه سهما سابك والراجحي اللذين انخفضا 0.6 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم الأهلي التجاري وينساب ومكة للتعمير والمراعي ومعادن بنسب تراوحت بين واحد بالمئة و2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 1.3 بالمئة والكهرباء 0.6 بالمئة وسامبا 0.2 بالمئة.
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0935 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في ختام الجلسة اليوم الاثنين وسط معاملات ضعيفة. يتبع