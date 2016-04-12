الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بدعم من ارتفاع أسعار النفط

1205 جمت - دفع ارتفاع النفط فوق 43 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء سوق الأسهم السعودية للصعود بقوة.

وارتفع المؤشر السعودي 1.46 بالمئة ليغلق عند 6403.6 نقطة.

وكسبت أسهم بترورابغ 2.8 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.5 بالمئة وسبكيم 1.1 بالمئة وينساب 2.9 بالمئة بينما نزلت أسهم سابك 1.9 بالمئة.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بدعم من آمال بالتوصل إلى اتفاق على خطوات لعلاج تخمة المعروض من الخام خلال اجتماع المنتجين في العاصمة القطرية الدوحة إلى جانب تراجع الدولار والمزيد من الإشارات على زيادة الطلب في الصين.

وصعدت أسهم سامبا 4.1 بالمئة والراجحي 1.9 بالمئة وصافولا 0.2 بالمئة وموبايلي 1.3 بالمئة والمملكة القابضة 1.65 بالمئة.

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1015 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على انخفاض حيث هبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.18 في المئة إلى 5275 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.1 في المئة إلى 852.9 نقطة.