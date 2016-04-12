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البورصة الأردنية تغلق مستقرة وسط عمليات شراء في أسهم قيادية

Tue Apr 12, 2016 12:44pm GMT
 
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1220 جمت - حالت عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي ومصفاة البترول دون مزيد من التراجع لمؤشر البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء ليغلق دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.01 بالمئة إلى 2133.43 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.7 مليون دينار مقارنة مع 5.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن بعض الإقبال على أسهم قيادية خفف من وطأة التراجع في مؤشر البورصة اليوم.

وأضاف الخاروف أن "التوزيعات لم تكن مجدية هذا العام لذلك لا نرى حركة نشطة في السوق."

وانخفض سهم الملكية الأردينة 2.38 بالمئة إلى 0.82 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.2 بالمئة إلى 4.99 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 5.96 دينار وسهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة إلى 4.56 دينار.

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1205 جمت - دفع ارتفاع النفط فوق 43 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء سوق الأسهم السعودية للصعود بقوة.   يتبع
 