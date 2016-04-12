البورصة السعودية ترتفع مدعومة بنتائج البنوك ومصر تتراجع

من سيلين أسود

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - ساعدت أسهم البنوك في دفع البورصة السعودية للصعود اليوم الثلاثاء حيث تجاوزت نتائج أعمال بنكين توقعات المحللين مما عزز ثقة المستثمرين في أنحاء المنطقة.

وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي 6.7 بالمئة إلى 27 ريالا بعدما أعلن عن زيادة 2.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار) بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع لرويترز متوسط ربح فصلي للبنك قدره 964.3 مليون ريال. وفي مذكرة للرياض المالية نشرت اليوم أبقى محللون على تقييمهم لسهم البنك السعودي الفرنسي عند توصية بالشراء محددين سعره المستهدف عند 34 ريالا وقالوا إن السهم سيواصل الأداء الجيد في المدى القريب.

وارتفع سهم مصرف الإنماء الذي يفضله المضاربون المحليون 1.9 بالمئة بعدما حقق البنك زيادة 13.7 بالمئة في الأرباح إلى 391 مليون ريال (104.3 مليون دولار).

وصعد مؤشر قطاع البنوك 2.2 بالمئة.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة مدرجة في البورصة 1.9 بالمئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح ليضغط السهم على قطاع البتروكيماويات.

وصعد قطاع الأسمنت بعدما قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في السعودية لصحيفة الرياض إن المملكة رفعت الحظر عن تصدير الأسمنت. وارتفع سهما أسمنت المنطقة الجنوبية والأسمنت السعودية أكبر شركتي أسمنت من حيث القيمة السوقية أكثر من 5.5 بالمئة لكل منهما.