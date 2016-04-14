تأجيل البت في صفقة سي.آي كابيتال يهبط ببورصة مصر صباحا

0825 جمت - دفعت مبيعات المتعاملين المحليين في سهم أوراسكوم للاتصالات المالك لشركة بلتون المالية بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الخميس بعد تأجيل الرقابة المالية البت فى عرض بلتون شراء سي.آي كابيتال لحين إتمام بعض الطلبات.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.21 بالمئة إلى 7406.5 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.34 بالمئة إلى 369.85 نقطة.

وبلغت قيم التداول 92.559 مليون جنيه وهي الأعلى خلال الجلسات القليلة الماضية.

واتجهت معاملات المصريين إلى البيع بينما مالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 92 بالمئة من التداولات والأجانب على 4.7 بالمئة والأفراد على 71 بالمئة.

وهبط سهم أوراسكوم للاتصالات 3.95 بالمئة بعد أن قال رئيس الرقابة المالية شريف سامي لرويترز الليلة الماضية إن تأجيل البت في استحواذ بلتون على سي.آي كابيتال سيكون لحين "حسم محكمة النقض للنزاع القضائى بين البنك التجارى الدولى (وبعض مساهمي سي.آي كابيتال) بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550 ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية".

كان صدر حكم نهائي صدر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية بإلزام التجارى الدولى المالك لنحو 99.98 بالمئة من أسهم سي.آي كابيتال بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم المدعين فى الدعوى.

وارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.4 بالمئة في حين واصل بلتون ارتفاعاته اليومية بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.