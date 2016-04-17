مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

0940 جمت - أنهت مؤشرات الكويت تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

وبدا أن بورصة لم تتأثر بإضراب عمال قطاع النفط الذي بدأ صباح اليوم واضطر شركة نفط الكويت إلى خفض إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وصعد المؤشر السعري 0.3 بالمئة إلى 5316.5 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 866.4 نقطة.

ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

وقاد الارتفاعات في جلسة اليوم سهما الكويت الوطني 1.5 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة.

وزادت أسهم أجيليتي 2.1 بالمئة والصناعات الوطنية 2.9 بالمئة.