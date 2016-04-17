المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط ترقب لنتائج اجتماع الدوحة

1226 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على انخفاض وسط ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع كبار منتجي النفط المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بشأن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم الأسعار.

ونزل المؤشر 1.5 بالمئة ليغلق عند 6412.4 نقطة. وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 2.15 بالمئة.

وقالت مصادر بصناعة النفط إن مسودة جديدة لاتفاق الدوحة النفطي تنص على ضرورة مشاركة جميع دول أوبك في الاتفاق المقرر التوصل إليه اليوم.

ويبدو أن التغيير عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق ملزم نظرا لأن إيران عضو أوبك قررت عدم إرسال ممثل لحضور الاجتماع.

وهبط سهم سابك نحو واحد بالمئة وانخفضت أسهم جبل عمر وصافولا وسامبا والسعودي الفرنسي والبحري وينساب بين 2.9 و5.3 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 1.3 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة وكيان 2.9 بالمئة ومكة للتعمير 0.9 بالمئة وساب 0.4 بالمئة.