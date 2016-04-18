المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1355 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بعدما تكبد خسائر حادة في وقت سابق من الجلسة إثر هبوط النفط نتيجة فشل اتفاق الدوحة.