البورصة الأردنية ترتفع وسط صفقات داخلية

1230 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية عل التوالي بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.44 بالمئة إلى 2137.24 نقطة كما زادت قيمة التداول إلى 19.9 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن البورصة شهدت اليوم صفقات داخلية في أسهم صغيرة ساهمت في ارتفاع قيمة التداول.

وأضاف مصطفى أن عمليات شراء انتقائية في بعض الأسهم دفعت المؤشر للارتفاع.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة إلى 4.57 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.83 بالمئة إلى 4.83 دينار.

وتراجع سهم البوتاس العربية 0.36 بالمئة إلى 19.1 دينار وسهم بنك الإسكان 0.52 بالمئة إلى 9.45 دينار.

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