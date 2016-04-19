أرباح الشركات السعودية والنفط يرفعان أسواق الخليج

من أندرو تورشيا

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء بعد أن فاقت نتائج الربع الأول من العام لعدة شركات سعودية التوقعات وأداء أفضل من المتوقع لأسعار النفط إثر فشل اجتماع منتجي الخام في الدوحة يوم الأحد في الاتفاق على تثبيت الإنتاج.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 بالمئة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وأعلنت سابك هبوطا بلغ 13.2 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 3.41 مليار ريال (909.4 مليون دولار) مقابل متوسط توقعات المحللين لربح قدره 2.84 مليار ريال.

ورغم تضرر قطاع الإنشاءات في المملكة بشدة جراء هبوط أسعار النفط ارتفع سهم أبناء عبد الله الخضري 1.6 بالمئة. وشهدت شركة الإنشاءات الكبيرة هبوطا في الأرباح بلغ 70.6 بالمئة إلى 4.11 مليون ريال لكنها تجاوزت تقديرات المجموعة المالية هيرميس التي توقعت خسارة قدرها 6.25 مليون ريال.

وقفز سهم المواساة للخدمات الطبية 6.7 بالمئة بعدما زيادة 27.2 بالمئة في الأرباح إلى 71.1 مليون ريال متجاوزة متوسط توقعات المحللين لربح قدره 60.7 مليون ريال.

وصعد سهم جرير للتسويق 1.8 بالمئة رغم إعلان الشركة عن خفض توزيعات الأرباح النقدية للربع الأول إلى 1.75 ريال للسهم من 2.25 ريال.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة بعدما أبلغ رئيس مجلس الإدارة محمد العبار الصحفيين أن أبلت بلاء حسنا في الربع الأول بفضل مبيعات أفضل من المتوقع وتقليص التكاليف. ولم تعلن إعمار بعد نتائجها المالية الفصلية.