البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط الأسهم القيادية ومبيعات الاجانب تدفع الأسهم المصرية للهبوط

من سيلين أسود

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية قليلا اليوم الأربعاء حيث شهدت الأسهم في قطاعي الاتصالات والصناعات الغذائية في السعودية موجة بيع بعد نتائج مالية متباينة بينما دفعت مبيعات الاجانب البورصة المصرية للهبوط.

وهبط مؤشر قطاع الاتصالات السعودي 3.3 بالمئة وهو ما دفع المؤشر الرئيسي لسوق المملكة للتراجع 0.3 بالمئة.

وهوى سهم إتحاد إتصالات (موبايلي) 7.8 بالمئة إلى 29.50 ريال رغم تحول الشركة إلى تحقيق أرباح في الربع الأول من العام بلغت 16.6 مليون ريال (4.43 مليون دولار) مقابل خسارة 44.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكان محللون لدى الأهلي كابيتال توقعوا أن تحقق موبايلي صافي ربح قدره 201.1 مليون ريال في الربع الأول بينما توقعت المجموعة المالية-هيرميس خسارة صافية 4.59 مليون ريال.

وإنخفض سهم الاتصالات السعودية 0.4 بالمئة إلى 60.50 ريال بعدما جاءت الأرباح دون توقعات المحللين. وهبط صافي ربح الشركة في الربع الأول 5.2 بالمئة بسبب ارتفاع النفقات. وحققت ربحا بلغ 2.38 مليار ريال مقابل متوسط توقعات محللين لربح قدره 2.5 مليار ريال.

لكن الأهلي كابيتال أبقت على تقييمها لسهم الاتصالات السعودية عند توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية" مشيرة إلى طبيعته الامنة إضافة إلى الميزانية العمومية القوية وتوزيعات الأرباح الجذابة محددة سعره المستهدف عند 75.30 ريال.

وإنخفض سهم مجموعة صافولا أكبر شركة للصناعات الغذائية في المملكة 5.7 بالمئة إلى 39.70 ريال بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 80.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بإنخفاض كبير عن توقعات المحللين.