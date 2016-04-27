مؤشرات الكويت ترتفع بفعل الأسهم الصغيرة

1015 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء وأغلقت على صعود بسبب الاقبال على الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.48 في المئة ليصل إلى 5429.4 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المئة إلى 859.8 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل المالي لرويترز إن ارتفاع اليوم "لا يقاس عليه" لأنه يأتي بسبب تعمد بعض المحافظ والصناديق رفع الاسهم التي تملكها من أجل "تجميل" ميزانياتها مع اقتراب نهاية الشهر الحالي.

وأضاف الشايع أن السوق لم يتفاعل مع التوقيع المرتقب غدا الخميس لعقود تمويل مشروع الوقود البيئي الذي سيكون إيجابيا لقطاع البنوك ولاسيما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي قائدا التمويل.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنها ستوقع اتفاق الحصول على الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي يوم الخميس المقبل حيث يتوقع أن تكون هذه الشريحة بحدود مليار دينار.

وقالت الشركة إن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي هما البنكان القائدان للتمويل.

وارتفعت أسهم فيفا اثنين في المئة وبنك الخليج 1.6 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة والبنك التجاري الكويتي 1.1 في المئة.