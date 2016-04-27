مبيعات مؤسسات المال المحلية تهبط ببورصة مصر

1233 جمت - دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية القوية بورصة مصر للنزول خلال معاملات اليوم الأربعاء ولم تفلح مشتريات الأجانب التي صعدت بالمؤشر الرئيسي أكثر من 1.6 بالمئة في الصمود طويلا أمام مبيعات المحليين.

ونزل المؤشر الرئيسي 0.29 بالمئة ليغلق عند 7863.6 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 1.6 بالمئة في بداية المعاملات وتراجع المؤشر الثانوي 1.3 بالمئة ليغلق عند 372.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 838.234 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 75.7 بالمئة والأجانب على 16.6 بالمئة والمؤسسات على 54 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 2.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.9 بالمئة وهيرميس 1.96 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.6 بالمئة وجلوبال 3.9 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "السوق يتعرض لموجة من جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة قد تستمر حالة جني الأرباح حتى معاملات الغد."

وخسرت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 6.3 بالمئة وإعمار مصر 5.8 بالمئة والقلعة 5.2 بالمئة وسوديك 3.8 بالمئة وحديد عز 2.8 بالمئة.