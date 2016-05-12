بورصة مصر ترتفع صباحا مع إعلان نتائج أعمال إيجابية

0950 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بدعم من مشتريات العرب والأجانب مع إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمال إيجابية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.39 بالمئة إلى 7532.6 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.42 بالمئة إلى 369.5 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 0.3 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمالها اليوم نمو صافي أرباحها 6.95 بالمئة في الربع الأول من 2016.

وصعد سهم جلوبال تليكوم 2.6 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للربحية في الربع الأول من العام.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.

وزادت أسهم بورتو جروب 3.3 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وهيرميس 1.5 بالمئة وبايونيرز وإعمار مصر وسوديك 0.4 بالمئة.