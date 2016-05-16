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مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

Mon May 16, 2016 11:11am GMT
 
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1030 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين منخفضة حيث هبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.51 في المئة ليصل إلى 5348 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.27 في المئة إلى 842.7 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق شهد اليوم حالة من الخوف بسبب تأخر اعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول حيث انتهت المهلة القانونية اليوم.

وأضاف الدليمي أن التداولات كانت ضعيفة على الأسهم الصغيرة كما كانت "قيمتها متواضعة" حيث تركز نحو نصف التداولات على سهم بنك الكويت الوطني.

وارتفعت أسهم زين 1.45 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وأريد 1.8 في المئة وألافكو 2.9 في المئة.

وهبطت أسهم أجيليتي واحدا في المئة وأمريكانا 3.4 في المئة وفيفا 2.1 في المئة وبنك الخليج 1.7 في المئة.

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0845 جمت - حولت بورصة مصر خسائرها خلال أول نصف ساعة من بداية معاملات اليوم الأثنين إلى مكاسب بدعم واضح من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب ولكن مازالت قيم التداول ضعيفة حتى الآن.   يتبع
 