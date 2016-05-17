مشتريات الأجانب القوية تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع بقوة خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط تحسن نسبي في السيولة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما مالت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 71.5 بالمئة من التداولات والأجانب على نحو 19 بالمئة والمؤسسات على نحو 49.8 بالمئة.