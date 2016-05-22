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خسائر الأسهم القيادية تدفع البورصة الكويتية للتراجع

Sun May 22, 2016 10:41am GMT
 
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1021 جمت - دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية مؤشرات البورصة الكويتية للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات الأحد وسط تداولات ضعيفة.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.13 بالمئة إلى 5317.03 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة مماثلة ليغلق عند 829.84 نقطة.

وقاد نزول السوق سهم زين القيادي بخسائر 1.4 بالمئة تلاه سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي انخفض 3.7 بالمئة.

ونزلت أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة.

في المقابل أغلقت أسهم بيتك على ارتفاع 1.06 بالمئة ومباني 1.3 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة والصناعات الوطنية 1.8 بالمئة.

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0802 جمت - استعادت البورصة المصرية توازنها بعد صدمة حادث طائرة مصر للطيران التي دفعتها للهبوط الخميس الماضي وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق صباح اليوم الأحد مع توالي المعلومات عن الكارثة وبدء التحقيقات الرسمية في أسبابها.   يتبع
 