أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة

1316 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على تراجع تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية في السوقين وسط تداولات ضعيفة مع قرب حلول موسم العطلات وشهر رمضان وغياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود.