مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر صباحا

0855 جمت - دفعت مبيعات الأجانب على الأسهم القيادية بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الأثنين وسط سيولة متوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.98 بالمئة ليصل إلى 7421 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.25 بالمئة ليصل إلى 374.56 نقطة.

وبلغت قيم التداول 109.031 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 62.6 بالمئة والأجانب على 30 بالمئة والأفراد على 54.3 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 2.8 بالمئة وجلوبال 0.7 بالمئة وهيرميس 0.6 بالمئة وسوديك 1.7 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 1.35 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي يتحرك صعودا وهبوطا بين 7300 نقطة كمستوى دعم و 7700 نقطة كمستوى مقاومة."

ونزلت أسهم القلعة 0.8 بالمئة وبالم هيلز 2.4 بالمئة وبايونيرز 1.9 بالمئة وطلعت مصطفى 1.2 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.9 بالمئة.

ونصحت نعيم المستثمرين "بانتظار إشارة جديدة(للشراء)."