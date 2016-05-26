تراجع بورصة مصر صباحا
0915 جمت - دفعت مبيعات العرب والمحليين بورصة مصر للنزول في بداية معاملات اليوم الخميس وسط سيولة متوسطة.
وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.33 بالمئة إلى 7518.1 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.03 بالمئة إلى 375.35 نقطة.
وبلغت قيم التداول 122.783 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 67.7 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18.8 بالمئة والأفراد على 62.7 بالمئة.
وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.35 بالمئة وجلوبال تليكوم واحدا بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.5 بالمئة.
وشاركت في النزول أسهم سوديك بانخفاض نسبته 0.9 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وطلعت مصطفى 0.3 بالمئة بينما ارتفعت أسهم هيرميس ودومتي 0.7 بالمئة.
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