البورصة المصرية تسجل مستوى قياسيا مرتفعا وقطر تصعد مدعومة باندماج مزمع لبنوك

من سيلين أسود

دبي 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت البورصة المصرية إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء بينما صعدت بورصة قطر مدعومة باندماج محتمل لبنوك في صفقة قيمتها 44 مليار دولار لكن أسواق أسهم رئيسية خليجية أخرى هبطت بفعل مبيعات لجني الأرباح.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.4 بالمئة إلى 12148 نقطة متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 12039 نقطة الذي سجله في أبريل نيسان 2008. وحقق المؤشر مكاسب قدرها 6.6 بالمئة على مدى جلستين متتاليتين وسجل قفزة قوية بلغت 73.4 بالمئة منذ بداية العام.

وحققت الأسهم المفضلة لدى الصناديق الأجنبية أفضل أداء حيث قفز سهم جلوبال تليكوم القابضة 12.9 بالمئة. وصعد مؤشر إي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقا واحدا في المئة.

وتشهد السوق إتجاها صعوديا قويا منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حيث يجعل ضعف العملة المحلية أسعار الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال محمد الجمل العضو المنتدب لأسواق المال لدى الواحة كابيتال في أبوظبي "يتمثل السبب الرئيسي وراء هذا الصعود في أن السوق ينظر إليها كأداة للتحوط من التضخم في مصر وبصفة خاصة مع هبوط الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق وفي ظل المزيد من التوقعات بأن التضخم سيواصل الارتفاع."

وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية كانت مشتريا صافيا للأسهم بفارق نحو ستة ملايين دولار. وقال محمد الحاج كبير محللي البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس إنه منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني تشهد السوق أطول موجة تدفقات متصلة من الصناديق الدولية منذ أواخر 2007.

وقال الجمل والحاج إن الوضع العام للاقتصاد الكلي في مصر إيجابي في أعقاب توقيع اتفاقية برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.