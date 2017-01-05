البورصة المصرية ترتفع إلى مستوى قياسي وصعود الأسواق الخليجية

من سيلين أسود

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - أنهت البورصة المصرية الأسبوع عند مستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس مع استمرار الصناديق الأجنبية في شراء الأسهم بينما صعدت أسواق الأسهم الخليجية مدعومة بصعود أسعار النفط والبورصات العالمية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 1.7 بالمئة عند 12824 نقطة في أكبر حجم تداول منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وقال محمد النبراوي رئيس إدارة الأصول لدى إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار في القاهرة "منذ تعويم العملة في الثالث من نوفمبر.. لم تشهد السوق تصحيحا والصناديق الأجنبية تغرق السوق بأموال جديدة."

وارتفعت 80 بالمئة من الأسهم المدرجة في قائمة المؤشر مع صعود سهم بالم هيلز للتعمير 5.1 في المئة. وقفز السهم 8.5 بالمئة أمس الأربعاء بعدما وقعت الشركة اتفاقا مع وزارة الإسكان المصرية لشراء قطعة أرض كبيرة في غرب القاهرة لبناء مشروع جديد بالقرب من مشروعات قائمة لها.

وإمتدت المعنويات الإيجابية في البورصات العالمية إلى أسواق الأسهم الخليجية لتعطي دعما للأسواق الأكثر تعرضا للصناديق الأجنبية. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة إلى 3628 نقطة لكن حجم التداول هبط بنحو الثلث عن الجلسة السابقة.

وقفز سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) 14 بالمئة إلى 1.09 درهم في أقوى تداول منذ أوائل 2014.

وارتفع السهم بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمئة في كل جلسة من الجلسات الثلاث السابقة وتضاعف سعره منذ 27 ديسمبر كانون الأول. ويتكهن بعض المتعاملين باندماجات محتملة في قطاع التأمين في أعقاب أنباء في العام الماضي عن اندماج مصرفي كبير في أبوظبي.