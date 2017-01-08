لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة
0937 جمت -
* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.57 بالمئة عند 903.4 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 1.12 بالمئة إلى 5896.5 نقطة.
* أسهم مباني تزيد 1.18 بالمئة وفيفا 1.12 بالمئة والكويت الدولي 1.96 بالمئة وبنك بوبيان 1.25 بالمئة ووطني 1.52 بالمئة وأمريكانا 0.77 بالمئة وبنك وربة 0.91 بالمئة.
* أسهم زين تغلق منخفضة 1.16 بالمئة وارتفاع مشاريع اثنين بالمئة واستقرار بيت التموي الكويتي والصناعات الوطنية وبنك الخليج وأجيليتي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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