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لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

Sun Jan 8, 2017 9:43am GMT
 
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0937 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.57 بالمئة عند 903.4 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 1.12 بالمئة إلى 5896.5 نقطة.

* أسهم مباني تزيد 1.18 بالمئة وفيفا 1.12 بالمئة والكويت الدولي 1.96 بالمئة وبنك بوبيان 1.25 بالمئة ووطني 1.52 بالمئة وأمريكانا 0.77 بالمئة وبنك وربة 0.91 بالمئة.

* أسهم زين تغلق منخفضة 1.16 بالمئة وارتفاع مشاريع اثنين بالمئة واستقرار بيت التموي الكويتي والصناعات الوطنية وبنك الخليج وأجيليتي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 