أسهم مصر تصعد رغم بيع الصناديق الأجنبية والنفط يهبط بالسعودية

من سيلين أسود

دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت سوق الأسهم المصرية بقوة اليوم الثلاثاء لكن مبيعات الصناديق الأجنبية فاقت مشترياتها للمرة الثانية منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بينما تباين أداء الأسواق الخليجية مع تأثر أسهم البتروكيماويات السعودية سلبا بأسعار النفط الضعيفة.

وزاد المؤشر المصري الرئيسي 1.8 بالمئة إلى 13015 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق لكن حجم التداول جاء أقل قليلا من متوسط سبعة أيام.

وكان المستثمرون الأجانب بائعا صافيا بهامش طفيف بعد أن باعوا يوم الأحد أيضا وقد كانوا مشتريا قويا للأسهم المصرية منذ تعويم العملة.

وقال محمد النبراوي مدير إدارة الأصول لدى اتش.سي المصرية للأوراق المالية والاستثمار إن الصناديق الأجنبية كانت مقلة من الأسهم المصرية بشدة لعدة سنوات ومن المرجح أن تظل مهتمة بالسوق لذا استبعد أن توقد مبيعات جني الأرباح تلك شرارة انخفاض كبير للأسهم.

وتصدرت بعض الأسهم التي يفضلها المستثمرون المحليون مكاسب اليوم حيث قفز العربية للاسمنت 9.9 بالمئة إلى 7.75 جنيه مصري.

وأصدرت بلتون المالية توصية "شراء" للسهم وقدرت قيمته العادلة عند 12.60 جنيه نظرا لارتفاع أسعار الاسمنت وقوة مناخ التسعير مع تحسن ديناميات القطاع.