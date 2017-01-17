مقدمة 1-مصادر: مصر قد تصدر صكوكا في وقت لاحق هذا العام

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من ديفيد باربوشيا

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال ممثلون عن الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر قد تطرح صكوكا مقومة بالدولار هذا العام بعد إصدار مزمع لسندات تقليدية وفقا لما ذكره مستثمرون حضروا الجولة الترويجية لإصدار السندات في أولى محطاتها في أبوظبي ودبي.

وقال المستثمرون إن مصر تعتزم إصدار سندات تقليدية قد تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار. وسيجرى تحديد موعد بيع السندات خلال الأيام المقبلة لكن متوسط التوقعات يشير إلى أن الطرح سيتم إطلاقه مباشرة عقب لقاءات المستثمرين المقرر اختتامها في لندن يوم 23 يناير كانون الثاني.

وأشار أحد المستثمرين إلى أن الاجتماعات التي عقدت معهم في الإمارات العربية المتحدة شهدت إقبالا كبيرا حيث أجريت اللقاءات صباحا في أبوظبي ثم في وقت لاحق بدبي.

وركز العرض التوضيحي الذي قدمته الحكومة على العوامل الإيجابية مثل القرض الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 12 مليار دولار والإصلاحات الاقتصادية المزمعة والآثار الإيجابية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أحد المستثمرين إنه رغم أن العرض كان جذابا إلا أن ممثلي مصر لم يقدموا إجابات واضحة على أسئلة متعلقة بالمستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة كما لم يفصحوا عن قيمة صافية للتدفقات الخارجة من البلاد مقابل الداخلة إليها وفقا لما ذكره نفس المستثمر.

ولم يقدم ممثلو الحكومة مؤشرات محددة للتسعير خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم لكن مصرفيا مطلعا قال إن من المتوقع أن يتم عرض بيع السندات بعلاوة تبلغ نحو 20 نقطة أساس فوق المنحنى الحالي لعوائد السندات المصرية وإن كان العائد النهائي سيعتمد في نهاية المطاف على الحجم الفعلي للإصدار.

وستستمر الجولة الترويجية هذا الأسبوع من خلال اجتماعات تعقد في نيويورك في 18 يناير كانون الثاني وبوسطن في 19 يناير كانون الثاني ولوس أنجليس في 20 يناير كانون الثاني ولندن في 23 يناير كانون الثاني.

والإصدار المزمع للسندات سيكون لأجل خمس وعشر سنوات مع دراسة إصدار شريحة لأجل 30 سنة. وتتولى بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي.مورجان وناتكسيس إدارة الترتيب المشترك.