بورصتا السعودية والكويت ترتفعان مجددا مع تراجع الإمارات وقطر

من أندرو تورشيا

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأحد مع استمرار الاتجاه الصعودي لبورصتي السعودية والكويت في سحب أموال المستثمرين من الأسواق في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة بعدما صعد 3.8 بالمئة الأسبوع الماضي. وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 5.3 بالمئة بعدما أصدرت الشركة بيانا تشرح فيه التقدم الذي أحرزته في توسعة عملياتها في الفوسفات والبوكسيت.

وارتفع سهم أبناء عبد الله الخضري للبناء 1.5 بالمئة بينما قفز سهم نماء للكيماويات بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي بعدما أعلنت الشركة الخطوط العريضة لخطة للتعافي من خسائر متراكمة تجاوزت 75 بالمئة من رأسمالها.

وصعد مؤشر سوق الكويت 1.3 بالمئة ملامسا أعلى مستوياته في 26 شهرا مع ارتفاع الأسهم بشكل عام في ظل أحجام تعاملات كبيرة لتصل مكاسبه هذا الشهر إلى نحو 21 بالمئة.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة غدا الاثنين تفاصيل خطة تنمية اقتصادية طويلة الأجل ربما تعزز سوق الأسهم إذا تضمنت مزيدا من الدعم لمشروعات كبيرة في البنية التحتية.

لكن سهم فيفا الكويت للاتصالات تراجع 2.2 بالمئة بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 6.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام إلى 10.8 مليون دينار (35 مليون دولار) مقابل توقعات سيكو البحرين لربح قدره 9.44 مليون دينار.

وهبط مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة جي.اف.إتش المالية بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وشهد السهم الذي يفضله المضاربون المحليون تقلبات حادة الأسبوع الماضي.