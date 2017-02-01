تحركات محدودة ببورصات الخليج والبنوك الكبيرة تضغط على أبوظبي

من سيلين أسود

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - هبطت أسهم أكبر بنكين في أبوظبي اليوم الأربعاء بعد إعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي بينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط تحركات محدودة حيث لم تقدم الأسهم العالمية وأسعار النفط محفزات تذكر.

وتراجع سهم بنك أبوظبي الوطني خمسة بالمئة بعدما حقق صافي ربح في الربع الأخير بلغ 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) بزيادة 28 بالمئة عن العام السابق متفقا بشكل عام مع توقعات المحللين. واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقدية دون تغيير لعام 2016.

وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.2 بالمئة بعدما أعلن هبوط ربحه 16 بالمئة إلى مليار درهم مقابل متوسط توقعات ثلاثة محللين لربح قدره 979 مليون درهم.

وزاد سهم بنك الخليج الأول الذي بصدد اندماج مع بنك أبوظبي الوطني 0.4 بالمئة بعدما حقق ربحا بلغ 1.53 مليار درهم بانخفاض 11 بالمئة لكنه تجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 1.37 مليار درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مدعوما بأسهم الشركات المتوسطة.

وزاد سهم مجموعة إعمار مولز 0.4 بالمئة بعدما سجلت الشركة زيادة 3.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 452 مليون درهم. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين ربحا قدره 466.95 مليون و468.95 مليون درهم على الترتيب.