داماك تنزل بسوق دبي ونتائج ضعيفة تهبط ببورصة مصر في موجة تراجع بالمنطقة

من أندرو تورشيا

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء حيث ضغطت أسهم داماك العقارية على بورصة دبي بينما تراجعت البورصة المصرية بفعل نتائج مالية ضعيفة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المئة مع ارتفاع قيم التداول، فيما يعد علامة فنية سلبية. وأغلق المؤشر أمس الاثنين عند مستوى قياسي مرتفع.

وهوى سهم حديد عز عشرة في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية فصلية مجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغت 521 مليون جنيه مصري (29.2 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 137 مليون جنيه قبل عام.

وقالت الشركة إنها عانت من انخفاض شديد في معدل استغلال الطاقة الإنتاجية بسبب نقص رأس المال العامل بعد خفض قيمة الجنيه المصري، وتوقعت سد هذا النقص تدريجيا في الفصول القادمة.

وتراجع سهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) 5.6 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح في الربع الثاني بلغ 12 مليون جنيه دون تقديرات بعض المحللين.

وهبط سهم أوراسكوم للاتصالات 4.2 في المئة مع تراجع سهم وحدتها بلتون المالية 3.6 في المئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة إلى 3578 نقطة بعدما صعد لسبع جلسات متتالية حتى أمس الاثنين. وهبط سهم داماك، الذي قادة موجة المكاسب، تسعة بالمئة وسط جني مكثف للأرباح.