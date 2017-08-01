البورصة السعودية ترتفع بعد هبوط لست جلسات متتالية وقطر تتراجع

من سيلين أسود

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء لتتوقف موجة هبوط استمرت لست جلسات متتالية بينما تراجعت بورصة قطر متأثرة بهبوط سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي بعدما حققت الشركة بصعوبة نقطة التعادل في الربع الثاني من العام.

وهوى سهم الخليج الدولية للخدمات ثمانية بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 700 ألف ريال وفقا لحسابات رويترز، وهو أقل كثيرا من تقديرات كيو.إن.بي للخدمات المالية البالغة 47.51 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان إلى "التراجع الكبير الذي شهدته إيرادات قطاعات الحفر والتموين والتأمين".

وانخفض مؤشر بورصة قطر واحدا بالمئة متكبدا خسائر لخمس جلسات متتالية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة بعد خسائر لست جلسات متتالية مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة التعدين الوحيدة المدرجة في المنطقة، 1.2 بالمئة.

وحققت معادن صافي ربح بلغ 356.47 مليون ريال (95.07 مليون دولار) متوافقة بشكل كبير مع متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز. وأشارت الشركة إلى زيادة مبيعات الذهب والأمونيا والسماد والسيطرة على النفقات.

وارتفعت معظم أسهم البنوك مع صعود سهم بنك ساب 2.4 بالمئة. وفي مسح شهري نشرته رويترز أمس الإثنين قال مديرو صناديق إنهم يفضلون قطاع البنوك في محفظتهم الإقليمية.