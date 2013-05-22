بنوك ترتب تمويلا إسلاميا قدره 150 مليون دولار لماريدايف المصرية

القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - قالت وحدة مصرف أبوظبي الإسلامي في مصر اليوم الأربعاء إنها شاركت في ترتيب تمويل إسلامي بصيغة الإجارة قيمته 150 مليون دولار لشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) المصرية لتمويل توسعات الشركة.

وذكر بيان للبنك حصلت رويترز على نسخة منه أن وحدتي أبوظبي الإسلامي في مصر والإمارات إضافة إلى بنوك العربيالافريقيوالقاهرةوالمصرفالعربيالدولي وقعت عقد التمويل الإسلامي المشترك لشركة ماريدايف بصيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة.

واعتبر البيان القرض أول تمويل مشترك بصيغةالإجارة في مصر وقال إن الغرض منه "تمويل التوسعات الجديدة وإعادة هيكلة وتمويل الاستثمارات التي تتم بالشركة والتي تجاوزت مبلغ 300 مليون دولار."