وحدة للإسلامي للتنمية تطلق صندوقا للشركات الصغيرة بتعاون أوروبي

أول مايو أيار (رويترز) - يطلق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالتعاون مع وحدة القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية صندوقا قيمته 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

ويأتي الصندوق في إطار اتفاق بين البنك الأوروبي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة للمساعدة في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر والأردن والمغرب وتونس.

وقالت المؤسسة في بيان إن الصندوق سيقدم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام هياكل مساهمة وشبه مساهمة مع مشاركة المؤسستين في رأس مال الصندوق والعمل على إشراك مزيد من المستثمرين من المؤسسات والمانحين.

تأسس البنك الأوروبي للإنشاء عام 1991 في أعقاب انهيار سور برلين ويعمل على توسيع نشاطه في الدول العربية منذ انتفاضات المنطقة في 2011.