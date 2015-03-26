بنك الاستثمار العربي بمصر يؤسس مع الإسلامي للتنمية شركة تأجير إسلامي

26 مارس آذار (رويترز) - يعتزم بنك الاستثمار العربي في مصر وذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية تدشين شركة تأجير إسلامي في الربع الثالث من العام بهدف تقديم تمويلات متوافقة مع الشريعة إلى الشركات الصغيرة.

ورغم النمو القوي لقطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تباطأ القطاع في أفريقيا التي يقطنها ربع السكان المسلمين في العالم حيث تتوانى البنوك الإسلامية العاملة هناك في تقديم خدمات التمويل الطويل الأجل إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال بيان مشترك إن رأس المال المصرح به لشركة إنماء للتأجير -وهي أحدث شركة تؤسسها المؤسسة الإسلامية لتنمية لقطاع الخاص- سيكون سيبلغ 150 مليون جنيه مصري (20 مليون دولار).

وفي يونيو حزيران وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تتخذ من جدة مقرا لها اتفاقات منفصلة للمساعدة في تأسيس شركات تأجير إسلامي في ماليزيا وأوزبكستان إلى جانب تقديم تمويل قدره خمسة ملايين دولار لدعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ويقول بنك الاستثمار العربي إنه يقدم منتجات مصرفية إسلامية في اثنين من فروعه البالغ عددها 18 فرعا ويخطط لتوسيع نطاق تلك المنتجات.

وتجري المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مناقشات مع نيجيريا وساحل العاج بخصوص أول إصداراتهما السيادية من السندات الإسلامية (صكوك) بعدما دخلت السنغال السوق في العام الماضي. ووقعت النيجر على اتفاق بشأن برنامج صكوك قيمته 150 مليون فرنك أفريقي (260 مليون دولار).