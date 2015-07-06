الأهلي الكويتي يعتزم إرسال موافقة المركزي على صفقة بيريوس للمركزي المصري فورا

من أحمد حجاجي

الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في البنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين إن البنك يعتزم إرسال الموافقة التي حصل عليها من بنك الكويت المركزي على صفقة بنك بيريوس مصر للبنك المركزي المصري "فورا" لاستكمال إجراءات الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.

وقال فوزي الثنيان المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي لرويترز إن الإجراءات تقضي بالحصول أولا على موافقة بنك الكويت المركزي ثم تقديم المستندات إلى نظيره المصري مبينا أن البنك الأهلي كان قد أرسل بالفعل مستندات الصفقة للبنك المركزي المصري "ليراجعها" انتظارا لموافقة المركزي الكويتي التي تم الحصول عليها بالفعل.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لإنهاء الصفقة لأن الأمر يتعلق "بالإجراءات" التي لا يمكن تحديد متى تنتهي على وجه الدقة.

وأكد الثنيان أن الأزمة التي تمر بها اليونان لن تؤثر سلبا على إنجاز الصفقة بل بما يحدث العكس إذ ستساهم في تحفيز الأطراف للمضي قدما فيها والإسراع بها.

وقال "هذا البنك يعمل في مصر وأساس عمله ومكانه في مصر.. والملكية للبنك اليوناني.. هذه الصفقة ستوفر للبنك اليوناني أموالا قد تساعده في الأزمة الحالية."

وأوضح أن بيع بنك بيريوس مصر تم بإيعاز من الاتحاد الأوروبي ليتخلص اليونان من الأعباء غير الضرورية.