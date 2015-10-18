صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط تقتنص 33.7 مليار دولار في 9 أشهر

القاهرة 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر تقرير لتومسون رويترز اليوم الأحد ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط 23 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 33.7 مليار دولار وهي أفضل قيمة مسجلة منذ عام 2010.

في المقابل تراجعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية 22 بالمئة إلى 480.5 مليون دولار وهو أقل مستوى لفترة الأشهر التسعة منذ 2012 وذلك في ظل انخفاض الاكتتابات بأسواق المال ثلاثة بالمئة حسبما أفاد التقرير الفصلي الذي يرصد الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط.

وانخفضت رسوم عمليات الدمج والاستحواذ واحدا بالمئة إلى 177.6 مليون دولار وهبطت رسوم القروض المجمعة 36 بالمئة إلى 174.4 مليون دولار ورسوم إصدارات الديون 42 بالمئة إلى 47.8 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إصدارات الديون في الشرق الأوسط 16.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام أي أكثر من مثلي الأشهر الثلاثة السابقة.

وزادت قيمة الصفقات التي قامت بها كيانات من المنطقة للاستحواذ على أهداف في الخارج 57 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى وهو أعلى مستوى منذ 2009.

وتصدرت الجهات القطرية القائمة مستحوذة على 57 بالمئة من إجمالي الصفقات ثم الشركات الإماراتية والسعودية بنسبة 27 بالمئة و11 بالمئة على الترتيب.

لكن صفقات الدمج والاستحواذ داخل المنطقة تراجعت اثنين بالمئة إلى 8.5 مليار دولار في حين قفزت العمليات التي نفذتها شركات من خارج المنطقة للاستحواذ على كيانات داخلها 154 بالمئة إلى 4.6 مليار دولار.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 31 بالمئة من صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة.

ووفقا للتقرير ارتفعت إصدارات الأسهم ستة بالمئة في فترة الأشهر التسعة إلى 5.5 مليار دولار وهي أفضل قيمة منذ 2012 وشمل ذلك عشر اكتتابات عامة أولية قيمتها 2.5 مليار دولار.

وانخفضت إصدارات السندات 27 بالمئة إلى 24.4 مليار دولار في أقل قيمة لها منذ 2011 وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط بحصة بلغت 70 بالمئة ثم مصر بنسبة ثمانية بالمئة.