مصادر: مجموعة خليفة بطي بن عمير الإماراتية تفوض بنوكا لإدراج وحدة بلندن

من ستانلي كارفالو وهديل الصايغ

أبوظبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن مجموعة خليفة بطي بن عمير (كيه.بي.بي.أو) للاستثمار الخاص الإماراتية عينت بنوكا من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي لإدارة الإدراج المتوقع لإحدى وحداتها بلندن في عملية بأكثر من مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأن الأمر غير علني بعد اليوم الأحد إن الشركة المملوكة ملكية خاصة تنوي بيع ما يصل إلى 40 بالمئة من سنتوريون بارتنرز في طرح عام أولي من المزمع أن يكون في النصف الأول من 2016.

وأضافت المصادر أن ثلاثة بنوك أخرى وقع عليها الاختيار لإدارة عملية البيع هي بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والمجموعة المالية هيرميس.

وأحجم مسؤولون في كيه.بي.بي.أو عن التعليق.

نشأت سنتوريون بارتنرز عن اندماج وحدتين للشركة هما سنتوريون انفستمنت وانفنيت انفستمنت.

وسيمسك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بالدفاتر ويتوليان التنسيق العالمي في حين ستكون هيرميس مديرا للدفاتر وسيضطلع الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الإسلامي بدور مدير الترتيب المشارك.

وستقدم جوجنهايم كيه.بي.بي.أو بارتنرز المشورة وهي مشروع مشترك بين شركة الاستثمار جوجنهايم بارتنرز التي مقرها نيويورك وكيه.بي.بي.أو.

كانت مصادر أبلغت رويترز في أغسطس آب أن شركة الاستثمار العائلية تعكف على تدبير السيولة لتمويل فرص استثمار جديدة وتسييل استثمارات قائمة.