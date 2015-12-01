المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع

1255 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية وسط تداولات مرتفعة نسبيا ليسجل أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع.

وصعد المؤشر 0.27 بالمئة ليغلق عند 7259.58 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 26 اكتوبر تشرين الأول. وبلغت قيم التداول بنهاية اليوم 5.7 مليار ريال.

وقاد الارتفاعات سهم معادن بمكاسب 3.7 بالمئة.

وارتفعت أسهم الراجحي وسامبا والسعودي الفرنسي وجبل عمر ومكة للتعمير والبحري وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب تراوحت بين 0.5 و4.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم جرير 1.4 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة واسمنت اليمامة 2.4 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة.

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