البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع طفيف

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف بفعل شراء محدود في أسهم قيادية وسط قيمة تداول ضعيفة غلب عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1994.13 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.9 مليون دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن الإقبال ضعيف في بورصة عمان والتداول يتركز في المضاربات على الأسهم الصغيرة.

وأضاف المعشر "لا يوجد عمق في السوق نتيجة شح السيولة."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.91 بالمئة إلى 2.2 دينار وسهم مصفاة البترول 0.51 بالمئة إلى 3.89 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.06 دينار.

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